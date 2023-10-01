نشر الأحد ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي عن ثمن التقدم والازدهار والتنمية على حساب الجوع والحرمان، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وقال السيسي في تصريح المتداول والذي أدلى به على هامش مؤتمر "حكاية وطن"، السبت: "لو كان ثمن التقدم والازدهار للأمة متاكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش... لو كان الجهد والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا يا مصريين متقدموش، وأوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن".

وقال السيسي إنه خلال السنوات العشر الأخيرة التي حكم فيها مصر كان هناك "أبواق كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح في كل إجراء ومسار تعمله... أنت مش محل تقدير اللي أنت بتعمل عشان خاطرهم، كمان وأنت بتعمل كده يتم الإساءة لك والإساءة لمسؤوليك وأسرهم".

وأضاف: "كل تفاصيل الإفك على مصر خلال العشر سنين اللى فاتوا، وكانت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري، لتكون جزء من الشخصية المصرية... لما أقول على العمل (الذي تنفذه الحكومة) فاسد وغير مدروس، أنا أظلمه وأضع عليه تراب".

وأبدى الرئيس المصري عدم اهتمامه بما تنتهي إليه الانتخابات من نتائج رغم التوقعات السائدة بفوزه بفترة رئاسية ثالثة، وردد الآية القرآنية: "قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء". وتابع: "محدش هيدي حد حاجة، ولا حد هياخد من حد حاجة".