رئيس العراق يؤكد رفض بلاده لـ"الخروقات التركية" لأراضيها

نشر الاثنين ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد أن بلاده ترفض "الخروقات" التركية للأراضي العراقية، حسبما قال في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" السعوديتين.

وقال رشيد في مقابلة متلفزة من المقرر أن تذاع بأكملها الثلاثاء: "الخروقات التركية متواصلة... كل المناطق الكردية تتعرض لخروقات تركية".

وأشار الرئيس العراقي إلى ان أنقرة أرسلت طائرات وطائرات مسيرة وأنشأت قواعد عسكرية في إقليم كردستان العراق، وأردف قائلا: "كدولة ذات سيادة، نحن لا نقبل بذلك".

ونفذت تركيا عددا من العمليات العسكرية التي استهدفت حزب العمال الكردستاني في العراق منذ عام 2019.