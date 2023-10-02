نشر الاثنين ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة المصرية رفع حالة الاستعداد في مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال المصابين جراء الحريق الذي نشب فجر الإثنين في مديرية أمن الإسماعيلية.

ونشرت الوزارة بيانا نقلت فيه تصريحات عن المتحدث باسم الصحة المصرية، حسام عبدالغفار قال فيه إن الوزارة دفعت بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور العلم بوقوعه.

وأردف عبدالغفار قائلا إن جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم متوفرة في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، وفقا لبيان الصحة المصرية.

وأضاف المتحدث باسم الصحة المصرية قائلا إن "سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما نُقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق".

وأكد عبدالغفار "خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة"، وفقا لبيان الصحة المصرية.

واندلع حريق ضخم في مديرية أمن الإسماعيلية فجر الإثنين، وفق ما أعلنه موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني وأظهرته مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.