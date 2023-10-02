دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على "إكس"، تويتر سابقا، توجه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، الإثنين.

وأوضحت الصفحة أن الوزير الإسرائيلي ذاهب إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر البريد الدولي في العاصمة السعودية.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، وصل إلى الرياض، تزامنًا مع تقارير حول محادثات لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وترأس كاتس الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي عُقد في الرياض، في يومي 27 و28 سبتمبر/ أيلول، حسبما أفاد حساب "إسرائيل بالعربية".

ووصف كاتس، الاستقبال الذي تلقاه في العاصمة السعودية، الرياض، بـ"الحميمي"، الخميس، وشبّه التجول في شوارع الرياض بالتجول في شوارع تل أبيب، على حد تعبيره.