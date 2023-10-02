نشر الاثنين ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب اندلاع حريق في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، الإثنين.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية خبرًا عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) قالت فيه إن وزير الداخلية المصري وصل إلى موقع الحريق.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزير تفقد الموقع وأصدر توجيهات بتقديم "كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم".

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن توفيق وجه بـ"تشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن إجمالي عدد المصابين جراء الحريق بلغ 38 شخصا.