رئيس الإمارات يصل قطر.. والشيخ تميم في مقدمة مستقبليه

نشر الاثنين ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، إلى دولة قطر، في زيارة عمل يحضر خلالها افتتاح المعرض الدولي للبستنة (إكسبو الدوحة 2023 للبستنة)، الذي تستضيفه الدوحة وتبدأ فعالياته الاثنين.

واستقبل الشيخ تميم بن حمد، الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية صورًا للحظة استقبال الشيخ تميم للشيخ محمد بن زايد.

وتبادل مسؤولو البلدين الزيارات منذ توقيع اتفاق "العلا" في يناير/ كانون الثاني 2021، الذي بموجبه انتهى الخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين مع قطر.