عمرو أديب يوجه رسالة للسيسي: لم نكن نسيء لأحد بل ندافع عن بلدنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه الإعلامي المصري، عمرو أديب، رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد فيها أن الإعلام المصري "لا يُسيء" إلى أحد بل يدافع عن وطنه ضد الهجمات التي يتعرض لها.

قال أديب عبر برنامجه "الحكاية"، الذي يُذاع عبر قناة "MBC مصر"، في رسالة للسيسي: "تريد إعلامًا مميزًا... تريد إعلامًا مساندًا... كنت دائما في كلام حضرتك تحسد الرئيس الخالد جمال عبدالناصر على إعلامه... في وقت الرئيس جمال عبدالناصر كان هناك إعلام واحد، وكان هناك صحفي واحد، رحمه الله، الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل"

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: "ولكن الآن أنا كرجل أعمل في الإعلام، فأنا واحد من ألف، على الأقل ألف".

وتابع أديب: "دعني أُعلق على النقطة التي تكلمت فيها حضرتك وقلت إنك كنت دائما تقول إن الإعلام لا يجب أن يُسيء لأحد، ويجب أن نعمل، أنا أقول لحضرتك إن عملي كان في وقت كبير أن أرد وأدافع عن البلد، ولم أُسئ حضرتك."

وأردف الإعلامي المصري: "نحن كنا نرد على الناس التي كانت تنشر عناوين وأرقام هواتف الضباط الذين يتم اغتيالهم في الليل، نحن كنا نرد على الناس التي كانت تجوب العالم وتطلب حجب الدعم المادي عن مصر، وحجب المساعدات عن مصر، ومنع تصدير الأسلحة لمصر".

وأضاف أديب: "لقد قابلت حضرتك، عندما كنت حضرتك رئيس للمخابرات الحربية، ومنذ ذلك اليوم حضرتك على علم بكمية حروب الجيل الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن التي تعرضت لها البلد، هل نسيت حضرتك اليوم الذي قيل فيه، والمصريين دمهم خفيف أوي بصراحة، إن هذا ليس عبدالفتاح السيسي، وإن هذا شخص يشبهه؟".

وختم الإعلامي المصري قائلا: "لا لم نُسئ لأحد... بالمناسبة لغاية اليوم، بالمناسبة نفس الجهات، تظهر في الليل (وتهاجمنا)، حضرتك على علم والناس على علم إنني لم أتحدث يوما ما عن دوري وما أفعله لكن حضرتك على دراية بما كنا نفعله"، حسب قوله.