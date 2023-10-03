دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مرتكبي واقعة "مشاجرة" بسبب التسابق على التصوير مع "شعراء ليبيين" في مدينة مطروح، الإثنين.

وقالت الداخلية في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نشبت مشاجرة بين بعض الشباب بمدينة مطروح بسبب التنافس على التقاط صور مع شعراء ليبيين".

وأضافت الوزارة بالقول: "وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة".

وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت فوضى واشتباكات وزعم مغردون أنها في مدينة مطروح، في حين ادعى مستخدمون لموقع "إكس" أنها تضمنت احتجاجات، دون أن تتمكن CNN من التأكد من صحة هذه المقاطع بشكل مستقل.