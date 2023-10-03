دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إلى أنه يجب أخذ "الدروس والعبر" مما حدث عام 2011، لافتا إلى أن من وصفهم بـ"الأشرار" كانوا ينزلون إلى الشارع بـ"20 جنيه وشريط ترامادول".

وقال السيسي في جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي" من مؤتمر "حكاية وطن": "لا بد من أخذ الدروس والعبر مما حدث في البلد عام 2011 ويجب أن تتحول كل الإجراءات التي اتُخذت ضد الدولة إلى إجراءات مضادة لا تتكرر معها".

وأضاف الرئيس المصري قائلًا: "هل يُعقل أن أحاصر مجلس الوزراء وأحاصر البرلمان وأحاصر المحكمة الدستورية؟ لقد قلت لكم بالأمس إن الذين كانوا يدفعون الأشرار للنزول كانوا يعطونهم 20 جنيه وشريط ترامادول، لقد كنت حينها مدير الاستخبارات".

وأردف السيسي قائلا: "أنا كنت مدير الاستخبارات وكنت على دراية بكل شيء يتم فعله في البلد، كنت أرى ما يفعلونه في البلد".

وتابع الرئيس المصري قائلا: "أنتم كنتم ترون في التلفاز مظاهرة، فيها 50 ألف و70 ألف، رأي عام، والناس رافضة: "الشعب يريد". كيف يمكن أن أبني لكم "الشعب يريد"؟ إن قمتم باختزال العلاقة بيني وبينكم في فكرة بأنني موجود هنا (في الرئاسة) هذه قيمة تجرحني، لكن لو حافظتم على بلدكم وقمتم بحمايتها وتكبيرها فهوية الشخص الموجود هنا ليست مهمة... المهم هي (مصر) تكمل".