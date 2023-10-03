دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، أنه لم يطلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نقل الكلية الحربية من مكانها لإنشاء مشاريع استثمارية.

وقال الحبتور في تعليق على خبر زعم أنه طلب من السيسي نقل الكلية الحربية: "مع احترامي الشديد للصحافة والصحافيين ككل، ولكن المصداقية أساس في نقل الخبر. لذا وجدت أنه من الضروري تصحيح الخبر الذي ورد أدناه".

وأردف رجل الأعمال الإماراتي قائلا: "أنا لم أناقش أو أطلب من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نقل الكلية الحربية، إنما قدمت عرضاً لتطوير موقعها فقط بعد أن علمت بالنية لنقلها".

وختم الحبتور بالقول: "وكان الاجتماع لتقديم فكرة تطويرها مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي"، حسب قوله.