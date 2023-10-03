وزير الاتصالات الإسرائيلي يصلي في قداس يهودي تاريخي في العاصمة السعودية

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)-- أقام إسرائيليون، من بينهم وزير الاتصالات شلومو كارعي، صلاة يهودية، بما في ذلك القراءة من لفافة التوراة والاحتفال بعيد العرش، في العاصمة السعودية الرياض، حسبما نشر كارعي على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

وقال كارعي، عضو حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هنا في الرياض، حظينا بشرف الصلاة ونوافذ مفتوحة باتجاه القدس".

وأضاف عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "وقت الفرح"، مع منشور يتضمن رموز تعبيرية للعلم الإسرائيلي والسعودي.

ويأتي هذا الحدث غير المسبوق في الوقت الذي يتحدث فيه القادة السعوديون والإسرائيليون علانية عن التطبيع بين بلديهما، اللتان لم تقيما علاقات دبلوماسية رسمية على الإطلاق.

ونشر كارعي صورًا لقراءة التوراة ولمجموعة من الرجال يرتدون شالات الصلاة ويحملون أغصان الصفصاف والنخيل والآس والأتروج، في احتفال تقليدي بعيد العرش.

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وتضمن غلاف التوراة إهداءً باللغة العبرية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزرائهم ومستشاريهم.

وبموجب القانون، فإن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمكن ممارسته علنًا في المملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة كارعي بعد أسبوع من قيام وزير السياحة حاييم كاتس بأول زيارة علنية لوزير في الحكومة الإسرائيلية إلى المملكة العربية السعودية.

كان كل من كارعي وكاتس في المملكة لحضور مؤتمرات دولية - كارعي لحضور حدث الاتحاد البريدي العالمي، وكاتس لحضور مؤتمر منظمة السياحة العالمية.

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