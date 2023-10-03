دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الإثنين، إلى "إدانة" تطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل "بعيدًا عن المجاملات والعلاقات السياسية".

وأعرب الأمين لحزب الله اللبناني، المقرب من إيران، عن أسفه لاتخاذ بعض الدول العربية خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال نصرالله: "توقيع أي اتفاق تطبيع مع الاحتلال يجب أن يُدان ويتم استنكاره بعيدًا عن العلاقات السياسية والمجاملات لأنّه طعن بالشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلاميّة والمسيحية"، على حد قوله.

ودعا الأمين العام لحزب الله إلى ضرورة إسماع إسرائيل "صوتًا إسلاميًا موحدًا فيما يتعلق بقبلة المسلمين"، في إشارة إلى المسجد الأقصى.

وتأتي تصريحات نصرالله في وقت يتم فيه الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل برعاية أمريكية.