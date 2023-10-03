سوريا: إصابة عسكريين اثنين جراء هجوم إسرائيلي على محيط دير الزور

الشرق الأوسط
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سوريا: إصابة عسكريين اثنين جراء هجوم إسرائيلي على محيط دير الزور
صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020Credit: STR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الاثنين "إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23.50 من مساء الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور"، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.

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