سوريا: إصابة عسكريين اثنين جراء هجوم إسرائيلي على محيط دير الزور

نشر الاثنين ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2023

صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الاثنين "إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 23.50 من مساء الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور"، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.