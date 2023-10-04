القدس (CNN)-- أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت خمسة أشخاص، الأربعاء، للاشتباه في قيامهم بالبصق على مسيحيين أو كنائس في البلدة القديمة بالقدس، عقب ضجة اندلعت في اليوم السابق بسبب بصق اليهود الأرثوذكس على الحجاج المسيحيين.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على أربعة من المشتبه بهم بسبب حوادث وقعت الأربعاء، وواحد بسبب حادث وقع في وقت سابق من الأسبوع. وأشارت إلى أن أربعة منهم بالغون وواحد قاصر.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، الثلاثاء، عدة أشخاص في موكب لليهود يحتفلون بعيد العرش وهم يبصقون تجاه مجموعة من المسيحيين يحملون صليبًا كبيرًا أثناء مرورهم ببعضهم البعض في شارع ضيق في البلدة القديمة.

وقال الأب ماتيو، وهو كاهن في المدينة القديمة، لشبكة CNN الأربعاء، إنه كانت هناك في بعض الأحيان 10 حوادث بصق يوميًا بالقرب من ديره على طول طريق الآلام، حيث وصفه الناس بأنه "مكان غير طاهر".

قال الكاهن إن البصق لم يكن مشكلة بالنسبة له، ولكن بالنسبة للبصاقين، "لأنه عندما يكبر الناس مع الكراهية ويحتقرون الآخرين... فهذا أمر محزن للغاية بالنسبة لهم".

وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا، الثلاثاء، "يدين بشدة أي محاولة لإلحاق الأذى بالمصلين".

وقال نتنياهو إن "إسرائيل ملتزمة تمامًا بحماية الحق المقدس في حرية العبادة والحج إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان"، متعهدًا "باتخاذ خطوات عاجلة ضد مثل هذه الأعمال. إن السلوك العدواني تجاه المصلين هو تدنيس وغير مقبول".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، عن تشكيل فريق تحقيق خاص، وتوسيع العمليات العلنية والسرية، والنظر في فرض غرامات.

وقالت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية إن البصق جزء من مشكلة أوسع ويؤدي إلى العنف الجسدي.

وقالت الوزارة، في بيان لها الأربعاء: "إن ممارسة البصق على غير اليهود تعكس انتشار التطرف في المجتمع الإسرائيلي، وخاصة بين المستوطنين المتطرفين، وهي تعبير عن موقف يبدأ بالبصق ثم يتحول إلى الضرب والقتل".

وقال قائد شرطة منطقة القدس، دورون ترجمان، إن الشرطة لن تتسامح مع "التعبير عن الكراهية تجاه أي شخص، سواء كان يهودًا أو مسلمين أو مسيحيين في البلدة القديمة وفي أي مكان آخر في القدس".

وفي إشارة إلى "البصق من قبل المتطرفين"، قال ترجمان: "أولئك الذين ينخرطون في مثل هذه الأعمال لديهم مشكلة خطيرة، في المقام الأول في تعليمهم، ونظرتهم للعالم، واحترام الآخرين".

وقال إن العديد من البصاقين كانوا من الأطفال، ودعا إلى "مشاركة كبيرة وفورية للسلطات التعليمية والدينية والأبوية... لتوضيح أن هذه الأفعال محظورة وغير مقبولة ومشينة".

الثلاثاء، أدان الحاخام الأكبر لليهود الأشكناز ديفيد لاو، بشدة "الإضرار بأي شخص وأي زعيم ديني. ومن المؤكد أن هذه الظواهر غير الأخلاقية لا علاقة لها بالشريعة اليهودية".