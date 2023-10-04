فيديو ضحكة أمير قطر بعد همسة بأذنه من محمد بن زايد يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين مقطع فيديو ولقطة لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في الدوحة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول ضحك أمير قطر بعد همسة بإذنه من رئيس الإمارات خلال جولة للأخير في معرض إكسبو 2023- الدوحة للبستنة.

وكان الرئيس الإماراتي قد نشر تدوينة، الاثنين، على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) تتضمن عددا من الصور للزيارة، قائلا بتعليق: "سعدت بحضور افتتاح معرض إكسبو 2023- الدوحة للبستنة، والذي يعكس نهج دولة قطر الشقيقة بقيادة أخي تميم بن حمد آل ثاني لتعزيز الاستدامة وتقديم الحلول المبتكرة للحفاظ على الموارد وحماية البيئة. العمل من أجل الاستدامة ضرورة ملحة لضمان التنمية ومواجهة تحديات التغير المناخي".

من جهته نشر أمير قطر تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس تتضمن عددا من الصور قائلا بتعليق: "التنمية البيئية إحدى الركائز الأربع التي قامت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 منذ عام 2008، فبلادنا تولي مكافحة التغير المناخي والتصحر أهمية خاصة يأتي في إطارها اليوم افتتاح إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. وهو أول معرض دولي من نوعه وفئته في قطر والمنطقة. فمرحبا بضيوفنا من جميع أنحاء العالم".