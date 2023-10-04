دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن خفض إنتاج النفط الطوعي الذي أعلنت عنه في يوليو/تموز الماضي سيستمر لشهري نوفمبر/تشرين ثاني وديسمبر/كانون أول المقبلين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله: "المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا"، وفقًا لواس.

وأضاف المصدر انه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م".

وأكد المصدر المسؤول أن " هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وكانت وزارة الطاقة السعودية، أعلنت في سبتمبر/أيلول عزمها تمديد العمل بالخفض الطوعي، البالغ مليون برميل نفط يوميًا، ليستمر حتى نهاية عام 2023.

من جانبها، أعلنت روسيا تمديدًا مماثلا في سبتمبر/أيلول، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن موسكو ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 300 الف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، حسبما أورد منشور عبر حساب الحكومة الروسية في تلغرام.