دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستمر تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على فيديو إعلان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة ولاية رئاسية جديدة.

وتفاعل النشطاء مع تصريحات السيسي التي دعا فيها قائلا: "إن كان يا رب فيه غيري أولى بها مني فوفقه وإذا كنت أولى بها فيا رب وفقني ويسر لي"، قبل أن يعود لاحقا ليقول: "يا رب أكون أنا أولى بها".

وكان الرئيس المصري قد أعلن، الاثنين، رسميا عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا في كلمة بختام مؤتمر "حكاية وطن": "كما لبيت نداء المصريين من قبل، ألبي نداءهم (المصريين) مرة وأخرى وعقدت العزم" على الترشح.

وأضاف: "أدعو المصريين إلى أن يجعلوا الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية، تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا دون تجاوز أو تجريح"، معبرا بالقول إن "سعادتي بالغة بتنوع المرشحين".