محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني.. وهذا ما ناقشاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، رئيس مجلس الشورى في إيران، محمد باقر قاليباف، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وحمل قاليباف تحيات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للشيخ محمد بن زايد و"تمنياته للإمارات بدوام التقدم"، في حين حمله رئيس الإمارات تحياته إلى رئيسي و"وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التطور والتقدم معرباً عن تمنياته للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار"، وفقًا لوام.

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع قاليباف "علاقات البلدين وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلماني إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وتناول الجانبان في اللقاء "أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتفاهم والتعاون والتقارب بينها"، وفقا للوكالة الإماراتية.