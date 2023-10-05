دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتفق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الحكومة في لبنان، نجيب ميقاتي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة أبوظبي في بيروت وتشكيل لجنة مشتركة لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى الإمارات، وذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي لميقاتي في أبوظبي، الخميس.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد ميقاتي في قصر الشاطئ في أبوظبي وأعرب عن "تمنياته للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه الشقيق"، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

واتفق رئيس الإمارات وميقاتي على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، و تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات".

وشدد الشيخ محمد بن زايد على موقف الإمارات الثابت "تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم مع شعبه" مشيرا إلى أن الموقف الإماراتي يقوم على "دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار"، وفقا لوام.

وقال رئيس الإمارات: "إننا نريد أن نرى لبنان قوياً متماسكاً وطرفاً فاعلاً في محيطه العربي والإقليمي والدولي".