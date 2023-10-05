دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر النائب العام لإمارة دبي قرارًا بمنع تداول أو نشر معلومات أو صور بما يتعلق بحادثة وفاة طفل، إلى جانب منع إبداء الرأي أو التعليق على الواقعة، مراعاة لمشاعر ذويه ونظرّا لتداول "معلومات مغلوطة"، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وجاء في الخبر الذي نشره المكتب: "أصدر سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي اليوم (الخميس) قراراً بمنع تداول أو نشر أي معلومات أو صور تتعلق بواقعة وفاة طفل في الصف السابع مراعاة لظروف ومشاعر ذوي المتوفى. ويشمل المنع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان من قبل أي أشخاص طبيعيين أو معنويين".

وأضاف المكتب في الخبر: "وحظر القرار إبداء الرأي أو التعليق على الواقعة وذلك لحين التصرف النهائي في الملف. ويأتي القرار في أعقاب تداول الواقعة بمعلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأكد النائب العام " أن مثل هذه الأمور تثير القلق والبلبلة في المجتمع وتعرّض كل من ينشرها أو يتداولها للمساءلة القانونية، حرصاً على المصلحة العامة"، وفقا للمكتب.