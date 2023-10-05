السعودية تنفذ الإعدام بحق الجحدلي بعد بلوغ أولاد مواطن قتله سن الرشد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بجريمة قتل مواطن سعودي آخر وذلك بعد بلوغ أولاد المقتول (القصّر) سن الرشد.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية ورد فيه: "أقدم نائف بن عبد العزيز بن عايض السالمي الجحدلي - سعودي الجنسية - على قتل سعد بن مستور بن جميع السالمي الجحدلي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته".

وأوضحت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وتأجيل التنفيذ إلى حين بلوغ ورشد القصر من ورثة المقتول ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم صدر صك يتضمن ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة المجني عليه، واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيّد من مرجع".

وأضافت: "تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / نائف بن عبد العزيز بن عايض السالمي الجحدلي - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 19 / 03 / 1445هـ الموافق 04/ 10/ 2023 م بمنطقة مكة المكرمة.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".