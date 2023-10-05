دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي السعودي، بتال القوس ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها عبر فيها بأنه ليس نادما على إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في صحيفة شمس السعودية خلال عمله فيها قبل أن يُفصل.

تصريحات بتال القوس المتداولة أدلى بها على بودكاست "ثمانية" وعقب فيها على إعادة نشر الرسوم المسيئة التي تداولتها صحف دنماركية وأثارت موجة استياء كبيرة في دول عربية وإسلامية.

وأضاف: "حالات الإحباط تمر، واحنا بشر وعندنا مشاعرنا، حالات الإحباط تمر أكيد أنا فصلت من شمس.. يوم فصلني وزير الإعلام من شمس قال لي (صديق) قول إنك انطردت، سمي الأسماء بأسمائها.. المهم حتى في تلك المرحلة ما ندمت لم اندم على شيء سويته.."

وتابع قائلا: "تسألني تقول نشر الرسومات، ما ندمت، إطلاقا ما ندمت بالعكس أنا اعتبره عمل مهني عظيم وحتى الآن ما زلت اعتبره عمل مهني عظيم جدا.."