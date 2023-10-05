الخارجية الأمريكية توضح موقف بلينكن تجاه تقديم المساعدات لمصر

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعمل مع الكونغرس بشأن الأموال المخصصة للمساعدات المقدمة إلى مصر، وذلك تعليقا على حجب رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجديد بمجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردين، 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى القاهرة.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "سنواصل العمل بشكل وثيق ليس فقط مع الحكومة المصرية ولكن أيضا مع الكونغرس حول كيفية استخدام هذه الأموال، بما يتماشى مع التزامنا بالشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر بما يعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة، ويتيح تحقيق تقدم ملموس ومستدام في قضايا حقوق الإنسان".

وأضاف باتيل أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "ملتزم بقراره بأن من مصلحة الأمن القومي الأمريكي تقديم المساعدات لمصر والتنازل عن بعض الشروط المتعلقة بالسنة المالية 2022".