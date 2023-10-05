الحصيلة الأولية لقتلى وجرحى الهجوم على الكلية الحربية في حمص.. والخوذ البيضاء: قصف "مكثف" يستهدف إدلب

الشرق الأوسط
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إعلان حصيلة أولية لقتلى وجرحى الهجوم على الكلية الحربية في حمص.. والخوذ البيضاء: قصف "كثيف" يستهدف إدلب
Credit: STR/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 80 شخصاً، وأصيب 240 آخرون، بينهم نساء وأطفال، في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة، الخميس، استهدف حفل تخرج طلاب الكلية الحربية في حمص بسوريا، في حين أعلن "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) مقتل شخصين في قصف مكثف للقوات الحكومية على مدينة إدلب وريفها.

وقال وزير الصحة السوري، حسن الغباش، في تصريحات للقناة السورية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا): "في حصيلة أولية غير نهائية بلغ عدد الشهداء جراء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص 80 شهيداً منهم 6 نساء و6 أطفال وبلغ عدد الإصابات نحو 240".

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وأعلنت وزارة الأوقاف السورية إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا، وفقا ما أعلنته سانا.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن الحكومة السورية اتهمت من وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية" بالوقوف خلف العملية.

من جانبه، أعلن "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) أن القوات الحكومية شنت قصفًا مكثفًا على المدخل الشرقي لمدينة إدلب واستهدفت قرى وبلدات في ريف المحافظة ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة طفلة وشابين.

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