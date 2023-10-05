دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع السورية، الخميس، عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى إثر استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في محافظة حمص، غربي البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الإعلام السورية: "إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الاستهداف أسفرت عن "ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".

وختمت الوزارة بالقول إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً".