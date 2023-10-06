دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، رسالة شكر لمن زاروا ضريح والده في ذكرى "حرب أكتوبر"، الجمعة، وأكد أن زيارة ضريح الرئيس الراحل مسموح بها للجميع المواطنين.

وكتب مبارك عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقًا: "شكر واجب لكل من حضر اليوم عند الوالد رحمة الله عليه في ذكرى انتصارات اكتوبر، شكراً لحضراتكم".

وتساءلت إحدى مستخدمات المنصة بالقول: "سؤال هو زيارة قبر الوالد رحمه الله مسموح بها للأشخاص العاديين اللي هما عامة الشعب؟ ارجو الإجابة لو تكرمت".

وأجاب علاء مبارك قائلا: "طبعا أستاذة Mona مسموح لأي شخص".

وكان محمد حسني مبارك قائدا للقوات الجوية المصرية في حرب عام 1973 ومُنح رتبة الفريق عام 1974 قبل أن يختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات نائبًا لرئيس الجمهورية عام 1975.