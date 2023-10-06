مصر.. تداول فيديو لموقف سفير روسيا بذكرى حرب 6 أكتوبر

أشخاص يحضرون عرضًا للحرب تم إعادة إنشائه أثناء زيارة متحف "بانوراما حرب السادس من أكتوبر" والنصب التذكاري للحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 في القاهرة في 1 أكتوبر 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور وتعليقات في الذكرى الخمسين لحرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول العام 1973 أو ما يُعرف بحرب "يوم الغفران" والتي تصادف اليوم الجمعة.

وتداول بعض الرواد فيديو لسفير روسيا في مصر، جيورجي بوريسينكو، خلال زيارة لقبر الجندي المجهول، ضمن مقطع نشرته السفارة الروسية بالقاهرة على صفحتها بمنصة تلغرام قائلة بتعليق: "في 5 أكتوبر، قام سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية السيد جيورجي بوريسينكو، بمرافقة لملحق بالدفاع العقيد ايغور ايروشوف وموظفي السفارة والملحقية العسكري بوضع الزهور على قبر الجندي المجهول، الذي أقيم تكريمًا للمصريين الذين حاربوا من أجل وطنهم في عام 1973 واستشهدوا بشجاعة".

وتابعت السفارة في تعليقها: "وفي تلك الأيام المهمة في تاريخ مصر وقفت روسيا إلى جانب مصر في الدفاع عن سيادتها وكرامتها".

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو كان قد اعترف بذكرى حرب أكتوبر العام 2018 بالقول: "قبل 45 عاما أخطأت الاستخبارات العسكرية حين فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية لشن حرب علينا. حين اتضحت صحة تلك النوايا ارتكب النسق السياسي خطأ كبيرا حين لم يسمح آنذاك بشن ضربة استباقية. لن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى أبدا".

وتابع حينها قائلا: "في نفس الوقت، إسرائيل تتحرك دون هوادة بغية منع أعدائنا من التزود بأسلحة متطورة. خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى وإصرارنا على فرضها أقوى من أي وقت مضى".