بالصور.. العراق والكويت بتدريبات مشتركة ثلاثية مع أمريكا في الخليج

نشر الجمعة ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الخميس، صورا من تدريبات عسكرية ثلاثية مشتركة تضم قوات عراقية وكويتية وأمريكية.

الصور نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان: "للفترة من 2 الي 3 اكتوبر/ تشرين الاول شاركت السفن العراقية والكويتية والأمريكية في مناورة ثلاثية في منطقة الخليج، تم ذلك خلال تمرين استمر لمدة يومين.."

وتابعت: "اجرت (خلال التدريبات) قوات الدول الثلاث دوريات مشتركة ركزت علي اجراءات الصعود على متن السفن وتفتيشها ومصادرة المواد، بالإضافة الى عمليات القوارب صغيرة الحجم، وسلامة الصيادين، وفحص معدات الاتصالات لمعالجة الامن البحري".