أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال دبلوماسي قطري رفيع إن المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران "لم تكن سهلة".

وتحدث الدبلوماسي القطري الرفيع، محمد الخليفي، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون قائلا: "لقد كانت قضية متعددة العناصر، لها عنصر مالي، ولها عنصر سياسي وأمني، لذلك لم يكن الأمر سهلاً".

وكشف الخليفي أن المفاوضات غير المباشرة شهدت "تقلبات" وأشار إلى أن حالة من "عدم الثقة" كانت موجودة بين إيران وأمريكا.

وعندما سئل الخليفي عن إمكانية وجود مزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، قال إن نجاح الاتفاق يمكن أن "يمهد الطريق" لـ "بيئة أفضل وأكثر إيجابية بين الجانبين".

وتم إطلاق سراح الأمريكيين الخمسة، الذين تم تصنيفهم جميعًا على أنهم مسجونون ظلما، كجزء من صفقة أوسع تتضمن قيام الولايات المتحدة بالإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية.

وكان ثلاثة ممن شملتهم الصفقة: عماد شرقي، ومراد طهباز، وسياماك نمازي، قد سُجنوا لأكثر من خمس سنوات. وسُجن نمازي منذ عام 2015. ولم تُعرف هوية الأمريكيين الآخرين.

ووصل السجناء إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد مرورهم في البداية عبر العاصمة القطرية، الدوحة.