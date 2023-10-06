تركيا: تدمير 30 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، شن غارات جوية جديدة، الخميس، على المسلحين الأكراد في شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات التركية "دمرت 30 هدفا، بما في ذلك بئر نفط ومنشأة تخزين وكهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات".

وأضافت: "تماشيا مع حقوقنا في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تم تنفيذ عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك في شمال سوريا، وتحييد العديد من مسلحي حزب العمال الكردستاني خلال هذه العملية".

يذكر أن "حزب العمال الكردستاني" يصنف على أنه منظمة "إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، قالت قوة الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) إن 11 شخصا على الأقل قتلوا في الغارات التركية.

كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال، الأربعاء، إن المهاجمين الذين نفذوا تفجير الأحد أمام وزارة الداخلية في أنقرة، قدموا من سوريا وتدربوا هناك.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي: "توصلت قوات الأمن والاستخبارات في التحقيق الذي أعقب الحادث الأخير إلى أن الإرهابيين جاءوا من سوريا وتم تدريبهم هناك".

وحذر من أن جميع المنشآت التابعة لـ"حزب العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب" في العراق وسوريا هي "أهداف مشروعة" للجيش التركي.