محمد بن راشد يترحم على "والد دبي" بعد 33 عاما على رحيله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) ترحم فيها على والده بعد 33 عاما على رحيله.

وقال الشيخ محمد في تدوينته: "رحم الله والدي ووالد دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته.. رحم الله من أسّس الأوطان.. وشيد البنيان.. وبنى الإنسان.. 33 عاماً مرت على رحيله.. أكملنا فيها مسيرته.. وأنفذنا فيها وصاياه.. وانطلقنا فيها نحو آفاق عالمية مستندين على أساساته.. سيبقى شعبه يذكره.. ويدعوا له.. ويترحم عليه ما بقي أثره وعمله ومدينته التي تحبه.. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين".

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة الإماراتية "يعود تأسيس إمارة دبي إلى عام 1833 عندما استقر ما يقارب من ثمانمائة شخص ينتمون إلى قبيلة بني ياس بقيادة آل مكتوم عند منطقة الخور، والذين حكموا دبي منذ ذلك الوقت، وقاد حاكم دبي الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي حكم خلال الفترة من 1958 وحتى 1990، الإمارة بحنكة وبعد نظر واضحين. وكان لتلك السياسة دور محرك لعجلة التنمية في دبي مما أوصلها إلى ما هي عليه اليوم".

وعمل الشيخ راشد بن سعيد "يداً بيد مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتحقيق حلم الوحدة الذي صار حقيقة واقعة بالإعلان عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.. وتولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولاية الحكم في إمارة دبي في الرابع من يناير عام 2006، بعد رحيل أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، والذي تولى حكم دبي بعد وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في نوفمبر 1990"، حسبما ورد بالترير الحكومي.