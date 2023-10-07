فريق CNN.. إطلاق عدة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

(CNN)-- شهد أحد المنتجين بشبكة CNN في غزة، إطلاق عدة صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل صباح السبت.

وأدت الصواريخ إلى انطلاق صفارات الإنذار شمالا حتى منطقة تل أبيب، وشرقا حتى بئر السبع، والعديد من المواقع الأخرى بينهما.

وقالت خدمات نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية إن امرأة في السبعينيات من عمرها أصيبت في منطقة غديروت بإسرائيل وهي في حالة حرجة بعد وابل من الصواريخ من غزة، مضيفة أن شخصين آخرين في منطقة عسقلان أصيبا بجروح طفيفة.

وأطلقت الصواريخ في حوالي الساعة 6:30 صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، عندما كان معظم الإسرائيليين نائمين على الأرجح.