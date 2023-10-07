فيديو يبدو أنه يظهر جنديًا إسرائيليًا يُسحب من دبابة عند سياج غزة

(CNN)— يبدو أن مقطع الفيديو الذي يظهر دبابة إسرائيلية عند سياج غزة ونشرته رويترز يظهر مسلحين فلسطينيين يسحبون ما يبدو أنه جندي إسرائيلي، ومن غير المعروف ما هي حالة الجندي.

الدبابة هي من طراز "ميركوفا"، وهي دبابة قتالية يستخدمها الجيش الإسرائيلي.

وزعمت حماس أنها استولت على مركبات إسرائيلية من مدن جنوب إسرائيل بالقرب من حدود غزة في حين رفض الجيش الإسرائيلي التعليق عندما سألته شبكة CNN، وذلك بعد تداول فيديو نشرته الحركة يظهر ما قالت إنها مركبة عسكرية إسرائيلية تم الاستيلاء عليها وإحضارها إلى شمال غزة.

وشاهد صحفي في شبكة CNN ما قاله المسلحون إنها عربة "همفي" عسكرية تم الاستيلاء عليها يتم عرضها في أنحاء غزة.