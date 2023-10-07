الجيش الإسرائيلي: مسلحون من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلية

إطلاق صواريخ من مدينة غزة بينما يحاول نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" اعتراضها في 7 أكتوبر، 2023.

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن عددا من المسلحين من غزة دخلوا الأراضي الإسرائيلية، وحذر الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من غزة مطالبا إياهم البقاء في منازلهم.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير قطاع غزة، إن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف، سيدلي ببيان قريبا.

وقالت خدمات نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية إن امرأة في السبعينيات من عمرها أصيبت في منطقة غديروت بإسرائيل وهي في حالة حرجة قبل إعلان وفاتها في وقت لاحق نتيجة وابل الصواريخ الذي أطلق من غزة، مضيفة أن شخصين آخرين في منطقة عسقلان أصيبا بجروح طفيفة.

وأطلقت الصواريخ في حوالي الساعة 6:30 صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، عندما كان معظم الإسرائيليين نائمين على الأرجح.