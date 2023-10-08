وسائل إعلام مصرية: شرطي مصري يقتل سائحين إسرائيليين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت قناة القاهرة نيوز المملوكة للدولة نقلا عن مصدر أمني مصري إن شرطيا مصريا قتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية بمصر.
وقال المصدر الأمني لقناة القاهرة نيوز إن السائحين كانوا جزءا من مجموعة أكبر وقتلوا في الإسكندرية.
جاء ذلك في تدوينة للقاهرة نيوز قالت فيها: "وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية بعيار ناري أطلقه أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة".
وأضافت الصفحة بتدوينة لاحقة: "وفاة أحد المصريين وإصابة آخر جراء الحادث وتم القبض على فرد الشرطة مرتكب حادث إطلاق النار".
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