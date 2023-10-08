وسائل إعلام مصرية: شرطي مصري يقتل سائحين إسرائيليين

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نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت قناة القاهرة نيوز المملوكة للدولة نقلا عن مصدر أمني مصري إن شرطيا مصريا قتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية بمصر.

وقال المصدر الأمني ​​لقناة القاهرة نيوز إن السائحين كانوا جزءا من مجموعة أكبر وقتلوا في الإسكندرية.

جاء ذلك في تدوينة للقاهرة نيوز قالت فيها: "وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية بعيار ناري أطلقه أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة".

وأضافت الصفحة بتدوينة لاحقة: "وفاة أحد المصريين وإصابة آخر جراء الحادث وتم القبض على فرد الشرطة مرتكب حادث إطلاق النار".

وتتواصل CNN مع السلطات المصرية للحصول على تعليق