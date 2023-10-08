عمّان، الأردن (CNN)-- أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد، ضرورة وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحذّر من تداعياته الأخيرة، على "جهود التهدئة الشاملة" و"أمن المنطقة"، وذلك خلال اتصالات منفصلة جرت بين الملك ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إضافة إلى اتصال أجراه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بحث العاهل الأردني في اتصال مع الرئيس الإماراتي، "التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها، وأهمية دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضبط النفس، وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره لجهود الإمارات العربية المتحدة المحوري خاصة في مجلس الأمن، في احتواء الموقف ووقف التصعيد."

وأكد الملك عبدالله، في اتصال تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي، أن "الأوضاع ستستمر بالتفاقم وسيستمر التصعيد الخطير في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مٌشددًا على أهمية التنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي للعمل نحو وقف التصعيد. كما حذر "من التداعيات الخطيرة على جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة بأكملها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

وفي السياق ذاته، أكد الملك عبدالله الثاني خلال اتصال أجراه مع الرئيس المصري السيسي، على أهمية العمل "معا"، وذلك "لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ستكون لها تداعيات خطيرة على كل جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها"، وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.

ونقلت الوكالة عن العاهل الأردني قوله، إن هناك "تواصلا مستمرًا مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لبحث "تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة."

كما دعا العاهل الأردني في اتصال أجراه معه رئيس مجلس الوزراء العراقي ، إلى "ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة".

وفي السياق ذاته، قدم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عرضًا أمام مجلس الوزراء الأردني، الأحد، حول الجهود والاتصالات المكثفة التي يجريها العاهل الأردني، لإطلاق "تحرّك دولي عاجل" لوقف التصعيد في غزة.

حسب بيان للحكومة الأردنية، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، فإن الصفدي لفت إلى أن هناك تنسيقا مستمرًا مع الدول العربية، لعقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، سيعقد خلال الأيام المقبلة لبحث سبل التحرك العربي لوقف التصعيد.

وجدد الصفدي تأكيده على موقف الأردن القلق من استمرار العنف والتصعيد، قائلا إنه لن يؤدي إلا إلى ما هو "أسوأ وسيكون له انعكاسات كبيرة على المنطقة"، مشيرا إلى ما تشهده" مدن ومناطق في الضفة الغربية" من اعتداءاتٍ وانتهاكاتٍ إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وقال، بحسب البيان، "إن الأردن يؤكِّد في اتصالاته مع القوى الدولية المؤثرة على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وأكد الصفدي ضرورة "وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تكرِّس الاحتلال وتقوِّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وهو السبيل الوحيد لوقف التدهور وتحقيق الأمن للجميع".