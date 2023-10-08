حزب الله يعلن مسؤوليته عن استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ وقذائف

نشر الأحد ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2023

صورة مأخوذة من بلدة المطلة شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان في 7 أكتوبر 2023 تظهر متظاهرين وجنود لبنانيين يتجمعون على الجانب اللبناني من الحدود

(CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، مسؤوليته عن استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا بالصواريخ والمدفعية، وذلك في بيان، صباح الأحد.

وجاء ذلك البيان الذي نشرته قناة المنار التابعة لحزب الله: "قامت مجموعات الشهيد القائد عماد مغنية بالهجوم على ‫3 مواقع للاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا.. الهجوم استهدف موقع الرادار وموقع زبدين وموقع ‫رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة".

وجاء بنص البيان: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

ويعتبر لبنان مزارع شبعا منطقة محتلة من قبل إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، صباح الاحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة في لبنان موقع إطلاق النار.