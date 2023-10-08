إسرائيل تؤكد مقتل سائحين إسرائيليين في مصر

الشرق الأوسط
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مصر: وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بعيار ناري أطلقه أحد أفراد الشرطة
صورة ارشيفية عامة من مدينة الإسكندرية Credit: TAREK HUSSEIN/AFP via Getty Images

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيليين كانا في زيارة سياحية إلى الإسكندرية في مصر قتلا بعد أن فتح "محلي" النار عليهما.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن مرشدًا مصريًا محليًا قُتل أيضًا، وأصيب مواطن إسرائيلي آخر، لكنه في حالة متوسطة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "تعمل وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة مع مجلس الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي إلى جانب السلطات المصرية من أجل إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى إسرائيل قريبًا".

وكان مصدر أمني مصري قد قال لوسائل إعلام مملوكة للدولة في مصر في وقت سابق إن شرطيا استخدم سلاحه الناري لقتل السائحين.

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