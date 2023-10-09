عقيد متقاعد يشرح "المؤشرات الرئيسية" لتوغل بري محتمل في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه أصدر أمرًا بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة، ليتم قطع الكهرباء و الغذاء و الوقود و الماء إلى الجيب المحاط بإسرائيل ومصر.

انضم المحلل العسكري في CNN والعقيد المتقاعد، سيدريك لايتون، إلى برنامج "CNN This Morning" لتحليل ما حدث حتى الآن، وأشار إلى إن قطع الكهرباء والغذاء والوقود "إحدى المؤشرات الرئيسية لتوغل بري".

وتابع لايتون بالقول: "يتم توفير ما لا يقل عن نصف الكهرباء التي تحصل عليها غزة من إسرائيل. هذه الحقيقة تحد من كل الأشياء التي يمكن لسكان غزة القيام بها فيما يتعلق بمنطقتهم ذات الكثافة السكانية العالية".

وأضاف: "كل هذه المنطقة مزدحمة للغاية ومكتظة بالسكان والتي قد تكون المنطقة الأكثر كثافة سكانية على وجه الأرض. لديك حوالي مليوني شخص هنا. لذلك ستعاني كل منطقة من هذه المناطق من نقص الغذاء ونقص الكهرباء ونقص الصرف الصحي. وفي جوهر الأمر، هذا هو ما تفعله عندما تكون مستعدًا للتحرك والقيام بتوغل أرضي. في الأساس، هم يفرضون حصارًا على غزة".

وتطرق لايتون إلى العناصر الأساسية التي سيتوجب على الجيش الإسرائيلي أخدها بالاعتبار قبل توغله، قائلًا: "هناك شيء فريد يتعلق بغزة، فقد وصفها الناس بأنها في جوهر الأمر سجن في الهواء الطلق، فبمجرد دخولهم لا يمكنهم الخروج منه. هذه مبالغة بعض الشيء لأنه قبل كل هذه الهجمات كان هناك الكثير من الأشخاص من غزة ممن يعملون في إسرائيل، لديهم معبر حدودي هنا والذي يستخدمونه للعمل في وظائف يومية في إسرائيل. ولكن هذا كله مغلق الآن".

وأردف قائلًا: "لذا فإن إحدى الميزات الفريدة التي يجب عليهم مراعاتها هي أن هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم الخروج من أي شيء يحدث هنا، كل هذا مغلق هنا. وهذه الحقيقة تجعل من الصعب جدًا على الإسرائيليين الدخول لأنه عندما تنظر إلى جميع المناطق المختلفة هنا، تجد أن هذه كلها شوارع ضيقة جدًا وجميعها مناطق مبنية وبها عدد قليل جدًا من المناطق الزراعية، على الأقل في هذا الجزء من غزة".

واختتم العقيد المتقاعد تعليقه بالقول: "هذا يجعل الأمر صعبًا، لأنك تتعامل هنا مع ما يُعرف باسم "الحرب الحضرية". سيكون من الصعب على الناس الدخول إلى هنا، ولكي تتمكن القوات الإسرائيلية من التحرك في المباني وحول الزوايا وحول الغرف يجب أن تكون استخباراتهم التكتيكية دقيقة للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأي جهود لمحاولة إنقاذ الرهائن. وستكون تلك لحظة حاسمة بالنسبة للإسرائيليين. عليهم أن يقرروا بالضبط كيف يريدون القيام بذلك وما الأمور الأخرى التي عليهم فعلها لإنجاز ذلك".