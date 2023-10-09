القدس (CNN) -- قالت حركة "حماس"، في وقت متأخر من يوم الأحد، إنها تحتجز أكثر من 100 رهينة في غزة، وفقا لما ذكره القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق.

وقال أبو مرزوق إن عدد الرهائن الإسرائيليين "لم يتم إحصاؤهم بعد لكنهم أكثر من 100 شخص" في مقابلة مع قناة "الغد" الإخبارية الأحد.

وعندما سُئل عن وجود ضباط من الجيش الإسرائيلي بين الرهائن قال القيادي في حماس: "هناك ضباط برتب عالية".

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية الأحد إنها تحتجز ما لا يقل عن 30 رهينة في غزة.

ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية العدد الدقيق للإسرائيليين المحتجزين حاليًا في غزة لكنها قالت أن العشرات محتجزون.