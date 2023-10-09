حركة "حماس" تدّعي أنها احتجزت مزيدا من الرهائن الأحد وعبرت بهم إلى غزة

القدس (CNN) -- قال المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، في بيان مقتضب على تلفزيون "الأقصى" إن عناصر الحركة احتجزوا عددا كبيرا من الرهائن من إسرائيل وعادوا بهم إلى غزة.

وقال أبو عبيدة: "نُعلن بعون الله عن تمكن مجموعة من المجاهدين خلال اليوم من اقتياد مجموعة جديدة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة".

وزعمت حماس أن قواتها لا تزال موجودة وتجري عمليات في منطقة مفكيعيم بجنوب إسرائيل شمال قطاع غزة.

وقال أبوعبيدة: "لليوم الثاني على التوالي، فقد تمكن مجاهدونا بفضل الله خلال ساعات نهار الأحد من الوصول إلى منطقة مفكيعيم جنوب عسقلان المحتلة وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف العدو".

ولم تستطع CNN التأكد من مزاعم "حماس".

ولم يؤكد أو ينفي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بن وولهاوس، مزاعم "حماس"، وقال عند سؤاله من جانب مذيع CNN، وولف بليتزر: "إنه وضع متغير جدا ومستمر بينما نتحدث ويتم إطلاق الصواريخ".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "لا نزال نواصل القتال في الجنوب، ولا يزال الناس داخل منازلهم، في غرف آمنة، داخل ملاجئهم".

وتابع المتحدث قائلا: "قواتنا هناك تحاول أن تفعل كل ما بوسعها لإخراج هؤلاء الإرهابيين من إسرائيل ووقف هجومهم على المدنيين وهذا يشمل كل شيء حدث خلال الـ 24 ساعة الماضية".