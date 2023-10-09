أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري للصحفيين صباح الإثنين بأنه لا يوجد قتال بين قوات الجيش الإسرائيلي وحماس داخل إسرائيل حاليًا، وأن الجيش الإسرائيلي استعاد السيطرة على جميع المناطق المحيطة بقطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من 48 ساعة من شن حماس هجوما مفاجئا بآلاف الصواريخ وإرسال مقاتلين عبر الحدود في توغل لم تشهد إسرائيل مثله منذ عام 1948.

وتم تدمير المساجد والمباني السكنية في غزة، كما أظهرت مقاطع الفيديو والصور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقول قوات الدفاع الإسرائيلية إنها استهدفت 500 هدف تابع لحماس و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين خلال الليل.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن معظم الأهداف كانت "أبراجًا ومباني سكنية ومنشآت مدنية وخدمية والعديد من المساجد"، ونفت حماس في بيان لها أن تكون الأبراج المستهدفة تستخدمها الجماعة المسلحة.