متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـCNN: لا نسيطر على كامل حدودنا مع غزة

القدس (CNN) -- صرّح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لمذيع CNN، أندرسون كوبر، في مقابلة الأحد بأن إسرائيل لا تسيطر بشكل كامل على أراضيها على طول الحدود مع غزة.

وقال جوناثان كونريكوس: "للأسف ليس بعد"، وأردف: "لا نزال نحاول اصطياد آخر إرهابي داخل الأراضي الإسرائيلية".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "قواتنا تمر على البيوت بيتا تلو الآخر وبابًا تلو الآخر، تبحث عن آخر الإرهابيين، وفي كثير من الأحيان، تشتبك معهم داخل إسرائيل".

وأكد كونريكوس لـCNN أن هناك ثغرات لا تزال موجودة في الحدود "لكن تتم حراستها بشكل مؤقت".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا إن تقييم الجيش الإسرائيلي أن معظم ما تبقى من "الإرهابيين" القادمين من غزة "الذين عبروا إلى إسرائيل في البداية، ولم يتمكنوا من العودة وعلقوا في التضاريس داخل إسرائيل، واختاروا الآن على الأرجح أن يخرجوا ويقاتلوا وهم يحاولون قتل مدنيين إسرائيليين أو الاشتباك مع القوات الإسرائيلية".

وأردف قائلا: "ما أمر مجلس الوزراء الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي أن يفعله هو التحضير والوصول في الأساس إلى الوضع النهائي حيث لا تمتلك حماس القدرات العسكرية للقتال وإلحاق الضرر بالمدنيين الإسرائيليين، وكذلك تحقيق الوضع الذي لا تعود فيه حماس قادرة على حكم قطاع غزة".

وأردف كونريكوس قائلا: "صباح الغد، سيشاهدون الكثير من بنيتهم التحتية العسكرية مدمرة. وأعتقد أنه سيكون هناك خسائر كبيرة لحماس".