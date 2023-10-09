صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب نتيجة إطلاق صواريخ من غزة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انطلقت صفارات الإنذار بسبب الصواريخ القادمة، في القدس وتل أبيب عند الظهر بالتوقيت المحلي الاثنين، في اليوم الثالث من الحرب بين إسرائيل وحماس.

وشاهد أحد صحفيي CNN في غزة إطلاق الصواريخ، وسمع مراسلو CNN في القدس دوي ما بدا أنها دفاعات جوية إسرائيلية من نوع القبة الحديدية تعترض الصواريخ القادمة.

وأعلن الجناح العسكري لحركة "حماس"، كتائب القسام، عبر موقعه الرسمي إطلاق رشقات صاروخية نحو تل أبيب والقدس.

وأشار "كتائب القسام" إلى أن الهجوم على تل أبيب والقدس جاء ردا على "استهداف البيوت المدنية" في غزة.