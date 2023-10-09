واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تجد بعد دليلاً دامغًا يربط إيران بشكل مباشر بتخطيط وتنفيذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل، لكنهم أشاروا إلى أنه "لا يمكن إنكار تاريخ إيران في مساعدة حماس".

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة ما زالت تعمل على تحديد ما إذا كانت إيران مرتبطة مباشرة بالهجوم. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN: "بالطبع إيران موجودة في الصورة"، مضيفا: "لقد قدموا الدعم على مدار سنوات لحماس وحزب الله".

وفي أعقاب الهجوم مباشرة، أكد كبار المسؤولين الأمريكيين أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان لإيران أي دور مباشر في التخطيط ودعم هجوم حماس. وقال أحد كبار المسؤولين إن "الأمر مبكر" ومن المهم تحديده بشكل مباشر.

لكن المسؤولين بدأوا يذهبون إلى حد القول إن علاقات إيران الراسخة مع حماس تعني أنه من المحتمل أن إيران ساعدت في تدريب وتمويل الجهود التي أدت إلى هجوم حماس على إسرائيل.

وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي، لشبكة CNN، إن "علاقات إيران الوثيقة مع حماس والدعم المالي والعملياتي تجعل من المحتمل أن يكون لها دور في هذا".

لكن في الوقت الحالي، يقول المسؤولون الأمريكيون إنه لا توجد معلومات استخباراتية تثبت الارتباط المباشر.

وقال أحد المصادر في الكونجرس إنه بالنظر إلى مدى تعقيد الهجوم، كان من الممكن أن يكون لإيران دور، لأن حماس لا تملك القدرة على شراء أسلحة بهذا الحجم. والسؤال الآن: إلى أي مدى لعبت إيران دورا؟ والسؤال الرئيسي الآخر هو كيف قامت حماس بالتنسيق وجمع الأشخاص والأسلحة لتنفيذ العملية، وكيف فعلت ذلك دون أن تكتشفه الأجهزة الاستخباراتية الرئيسية في الشرق الأوسط والغربية، بما في ذلك الإسرائيليون.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN: "في هذه الحالة المحددة، لم نر بعد دليلاً على أن إيران وجهت هذا الهجوم بالتحديد أو كانت تقف وراءه".