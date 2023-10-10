أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، لمراسل CNN، أندرسون كوبر، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي ملتزم "بالتأكد من عدم امتلاك حماس لأي قدرات عسكرية في نهاية الحرب"، في ظل المعارك الضارية الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وركز كونريكوس على الحدود الجنوبية لإسرائيل وتحدث عن تقارير حول اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ووحدات حماس. وأضاف أنه كانت هناك محاولات من قبل مقاتلي حماس لخرق الحدود الجنوبية في مهمات انتحارية لقتل المدنيين والجنود.

ورداً على ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بملء الحدود الجنوبية بالجنود، واستمر في تنفيذ الضربات الجوية، ويعمل على إعادة بناء أنظمة الدفاع الخاصة به، حسبما قال كونريكوس.

وأردف المتحدث باسم الجيش قائلا: "القضية هنا هي أننا تم تكليفنا بتخفيف أو التأكد من أن حماس ليس لديها أي قدرات عسكرية في نهاية الحرب. وهذا سيتحقق".

وأردف كونريكوس قائلا: "سنرى ما سيحدث على طول الطريق (نحو تحقيق المهمة) وكيف ننفذ هذه المهمة. لكن في هذه المرحلة، نواصل الضربات الجوية. وهناك خطط بالطبع لتوسيع ذلك. والقوات وقوات الاحتياط والوحدات النظامية التي تتجمع على طول الحدود الجنوبية تستعد لمهامها".