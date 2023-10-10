سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يُقدّر لـCNN عدد الرهائن في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يقدر عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم محتجزون كرهائن في غزة بين 100 و150، وفقاً لسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

وقال إردان لمذيعة CNN كايتلان كولينز مساء الإثنين: "لدينا عدد غير مسبوق من الرهائن نتوقع من الصليب الأحمر، نتوقع من جميع المنظمات الدولية أن تركز على هؤلاء الرهائن وكيفية معاملتهم وأن يتلقوا معاملة وفقا للقانون الدولي، لكن الأمر لن يوقفنا، ولن يمنعنا من القيام بما يجب أن نقوم به من أجل ضمان مستقبل آمن لإسرائيل".

وأردف السفير الإسرائيلي قائلا: "لا يمكننا استعادة الأمن لمواطني إسرائيل إذا واصلت حماس تعزيز قدرتها العسكرية".

وأردف إردان قائلا: "بالطبع، نريد أن نرى جميع أولادنا وبناتنا وجداتنا، وكل من تم اختطافهم، نريد رؤيتهم في وطنهم، لكن تركيزنا الآن ينصب على استراتيجيتنا الوطنية للقضاء على قدرات حماس الإرهابية".

وزعمت حماس الأحد، أنها تحتجز "أكثر من 100" رهينة في غزة، وفقاً لموسى أبو مرزوق، القيادي البارز في الحركة، والذي قال لتلفزيون "الغد" إن عدد الرهائن لم يتم إحصاؤه بعد.