محلل عسكري في CNN يشرح أهمية المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

قالت الولايات المتحدة إن المساعدة العسكرية لإسرائيل في طريقها هناك، مع توجه مجموعة حاملة طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط وإرسال المزيد من الطائرات المقاتلة إلى المنطقة.

وتطرق الفريق بالجيش الأمريكي المتقاعد والمحلل العسكري في CNN، مارك هيرتلينغ، إلى أهمية هذه المساعدات الأمريكية، ونوّه إلى أن مجموعة فورد الضاربة "قوة كبيرة للردع في المنطقة، ليس فقط لدعم إسرائيل كحليف، ولكن أيضًا لمواجهة وردع أي شخص آخر.. وردع الإجراءات التي تتخذتها الجهات الفاعلة الأخرى".

كما أشار هيرتلينغ إلى أن "هذا ليس الشيء الوحيد القادم، هناك أيضًا عدد من الطائرات التي ستتمركز في المنطقة"، مضيفًا: "رأى الجنرال كاريلو، وهو قائد القيادة المركزية، أن هذه أنواع الأشياء التي قد يحتاجون إليها للردع أولاً، وأيضًا، بسبب احتمال أن يكون هناك بعض الأمريكيين الذين تم أسرهم وربما قتلهم، فقد يشاركون في الإجراءات الرامية إلى إخراج الرهائن والتنسيق مع الإسرائيليين للقيام بذلك".

وأكد هيرتلينغ أن "هناك أغراضًا متعددة لبعض هذه القوات التي تدخل. وهناك الكثير من مخزون الذخيرة داخل إسرائيل والتي يمكن أيضًا إعادة إمداداتها".

وذكر المحلل العسكري أن القبة الحديدية "نظام مشترك بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، لذلك هناك بعض المخزون. إنها من شركة تم إنشاؤها بين إسرائيل والولايات المتحدة. لذا، فإن هذه مهمة جدًا نظرًا إلى الحجم الضخم من الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس ضد أهداف رئيسية في إسرائيل".