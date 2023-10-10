عمّان، الأردن (CNN)-- نفى الجيش الأردني، في بيان الثلاثاء، ما أسمته "مزاعم كاذبة يتم تداولها" حول "استخدام القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات لإسرائيل".

وأكد مصدر عسكري أردني، في البيان الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن ما تم تداوله حول انطلاق "طائرة عسكرية أميركية من قاعدة عسكرية أردنية"، هو "ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة"، موضحًا أن الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة روّجت مساء الأول من أمس، قد عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، مع تأكيد طلب العبور أنها "تحمل ركابًا ولا تحمل أي معدات."

وحذر المصدر، قائلا إن هذه "المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني."

وشدد المصدر على " ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه".

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، ادعاءات مرفقة بخريطة حول "تتبع لمسار طائرة زُعم أنها طائرة أمريكية عسكرية انطلقت من إحدى القواعد الجوية الأردنية متجهة إلى إسرائيل".