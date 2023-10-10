نشر الثلاثاء ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام الأردني إغلاق جسر الملك حسين الرابط بين الأردن والضفة الغربية ليوم الثلاثاء.

وقال الأمن العام الأردني عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقًا: "إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن".

وأوضح الأمن الأردني في المنشور نفسه أن "لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي".

وختم الأمن الأردني بالقول إنه يهيب "بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر".